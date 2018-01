Giulia De Lellis: brutto compleanno a Marrakech. Giulia De Lellis, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2017 ha trascorso il suo compleanno in un resort di Marrakech. Questo il regalo con cui l’ha stupita Andrea Damante, il suo fidanzato. Le cose però non sono andate come i due avrebbero voluto, in quanto proprio la sera del suo 22° compleanno è accaduto qualcosa d’inaspettato.

Tentativo di hackeraggio del profilo Instagram di Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis ha trascorso la notte del suo compleanno nel tentativo di impedire che il suo profilo Instagram venisse hackerato. La giovane ha passato ore concitate nel tentativo di salvare tutti i suoi dati ed impedire la manomissione del suo profilo. E’ lei stessa a raccontare la vicenda via Instagram e poi via Facebook. Tutto è tornato alla normalità e Giulia De Lellis ha continuato a godersi la vacanza in Marocco. Giulia ha postato le immagini di una passeggiata nel deserto in groppa ad un dromedario e di un pranzo tra le dune. Bello ma stancante è il commento di Giulia! Nel corso della gita i due fidanzati hanno indossato i tipici copricapi del posto.

Il video con cui Giulia racconta cosa è accaduto la notte del suo compleanno.

Giulia De Lellis ha pubblicato un video nel quale spiega cosa è accaduto la notte del suo ventiduesimo compleanno.

