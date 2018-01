Isola dei Famosi 2018, ultime news. La tredicesima edizione del reality “L’isola dei famosi” partirà il 22 gennaio 2018 su Canale 5 e tra la padrona di casa Alessia Marcuzzi e l’inviato in Honduras Stefano De Martino l’intesa è già perfetta. “Ho scelto Stefano perché è amato dalle donne, è bello, è sexy, è un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti”, dichiara la Marcuzzi al settimanale ‘Chi’ in edicola domani. La conduttrice racconta anche le sfide di danza che lei ha lanciato a Stefano via social, conquistando migliaia di ‘mi piace’ dai fan del programma. “Sì, l’ho sfidato a fare alcuni esercizi fisici come ‘il ponte’ e ‘il ragno’, mentre nello spot dell’Isola sono andata sul suo campo, quello del ballo, sulle orme di La La Land. Mi è piaciuto, si è messo al servizio del programma”, aggiunge la Marcuzzi.

L’intesa è già perfetta tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. E tra i partecipanti spicca un sensitivo…

L’intesa tra i due è perfetta anche secondo lo stesso De Martino. “Alessia mi ha travolto con il suo entusiasmo, con la sua capacità di buttarsi in un progetto come se fosse la prima volta anche per lei” dice il ballerino a Chi, e rivela anche un curioso retroscena sulla sua partecipazione all’Isola. “Tre anni fa fui chiamato come concorrente. Ero diventato padre da poco di Santiago e questo mi portò a rifiutare. Mi presentai lo stesso al colloquio e si parlò del ruolo di inviato, ma non sarei stato pronto, mentre oggi, grazie anche alla conduzione del day-time di Amici, mi sento più sicuro”, dice De Martino ammettendo che sentirà tanto la mancanza del figlio.

Per quando riguarda, invece, la sua vita sentimentale, il ballerino starà quasi tre mesi lontano da Gilda D’Ambrosio, la designer che frequenta da qualche mese. Ma la cosa non gli crea preoccupazione “Gilda è una persona di cui mi fido, che sento vicina, ed è ovvio, da fuori, pensare ad altro vedendomi con lei. Ma mi affianco spesso a figure femminili perché ho bisogno di confrontarmi con loro, le donne hanno una marcia in più” .

Anche i vip partecipanti al reality si stanno conoscendo meglio. Nel gruppo c’è già qualcuno che crede di sapere tutto di tutti. È il sensitivo inglese Craig Warwick. “In Honduras ci sono metà angeli e metà demoni” dice in un’intervista a ‘Chi’. “Bianca Atzei ha una buona connessione con gli angeli. L’ho sentita. Eva Henger, invece, ha un angelo donna molto particolare accanto. Ma devo ancora capirlo. Diavoli? Niente nomi. Ma c’è un maschio, alto, forzuto, che ha bisogno di aiuto. Lui dentro ha il caos, lo aiuterò”, spiega ancora il sensitivo pronto a iniziare l’avventura che vuole “assolutamente vincere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA