Isola dei Famosi 2018: primo flirt sull’isola dei famosi tra due naufraghi? Il 22 gennaio 2018, alle 21.30 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show “Isola dei famosi”. A condurre il programma sarà Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, nel ruolo di inviato in Honduras. Alessia Marcuzzi sarà affiancata nello studio di Milano da due opinionisti, Mara Venier e Daniele Bossari.

Primo flirt sull’isola dei famosi 2018 tra i naufraghi?

I naufraghi sono appena sbarcati sull’Isola dei Famosi 2018 e sono già arrivati i primi gossip dall’Honduras. Sembra essere già nata della simpatia tra i due naufraghi più giovani in gara: tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. A rivelare la notizia, Alfonso Signorini durante il corso del nuovo appuntamento con la “Casa Signorini“, alla quale erano presenti molti volti noti di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip.

Secondo Signorini, direttore del settimanale Chi, Francesco Monte: “ha puntato la Di Benedetto. Infatti anche nella foto di Tv Sorrisi e Canzoni li vediamo già vicini”. Quando Signorini annuncia lo scoop in questione, Cecilia Rodriguez, ex di Francesco Monte, è proprio al suo fianco. Cecilia non sembra interessarsi alla notizia, quando Signorini la stuzzica sulla questione, si limita ad augurargli il meglio per questa avventura. Diversa è invece la reazione di Ignazio Moser, ospite con Cecilia a Casa Signorini. Ignazio dice: “Io direi ‘grazie‘, perché penso che è per lui anche un’occasione di lavoro importante…”. Chissà che ne penserà Francesco Monte di questi auguri per questa nuova avventura arrivati dalla sua ex e dal suo nuovo fidanzato.

