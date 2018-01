Loredana Lecciso lascia Al Bano. Loredana Lecciso ha deciso di lasciare al Bano a causa della mancanza di chiarezza del cantante sul rapporto con l’ex moglie Romina Power. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale “Oggi”, nella copia in edicola oggi 18 gennaio. La crisi tra i due è iniziata quando Al Bano e Romina hanno deciso di esibirsi nuovamente insieme. Si legge sul settimanale: “Il 12 dicembre da Amburgo (dove Al Bano e Romina Power si trovavano per un concerto) Romina posta foto di lei e Al Bano in giro per mercatini di Natale tra cuori e frasi d’amore. In quei giorni Loredana Lecciso è tra Milano e Pavia (dove vive suo fratello) e decide di restarci. Poi l’escalation, con il Natale e il Capodanno da separati, e le mancate risposte chiare di Al Bano: mentre un paio di mesi fa aveva dichiarato ‘Amo Lory, chiedo rispetto per la nostra famiglia’, oggi preferisce tagliare corto: ‘Non voglio entrare in questa bolgia'”.

Secondo quanto affermato da “Oggi”,”la decisione della Lecciso è anche a difesa dei figli Jasmine e Bido: hanno 16 e 15 anni, stanno sui social, guardano la tv e leggono i giornali”.

Al Bano si racconta ne “L’intervista” di Maurizio Costanzo.

Al Bano, cantautore simbolo della musica italiana nel mondo, è il primo ospite della nuova serie del talk “L’intervista”, condotto da Maurizio Costanzo. Nella puntata che andrà in onda oggi il cantante racconterà la sua vita a 360°: dal fortissimo legame con la famiglia e la terra d’origine (Cellino San Marco), alla sfavillante carriera costellata di successi in tutto il mondo; dal matrimonio d’amore e da favola con la bellissima attrice Romina Power al dolore straziante per la loro Ylenia; dai suoi figli al legame con Loredana Lecciso. A proposito di Ylenia, Al Bano afferma: “Sono i dolori che non passeranno mai… è una sconfitta! Il meglio c’era in lei sotto tutti i punti di vista. Parlava e scriveva 4 lingue, era veramente un bel geniaccio”.”La cosa più squallida di quel periodo: al TG1 hanno detto che tenevo nascosta mia figlia in casa per farmi pubblicità. Mi hanno squartato l’anima…Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere da un TG di portata nazionale”.

Ed ancora:”Non è stata la scomparsa di Ylenia a creare la frattura tra me e Romina, anzi ha rappresentato la tregua. Avevo capito che il nostro rapporto, da parte sua, si era frantumato. Non so darmi una spiegazione, né lei me l’ha mai data… evidentemente si era stancata di quel tipo di vita”. Per quanto riguarda Romina Power ed il film nel quale si sono conosciuti:”Durante le pause del film io non amavo stare in mezzo a tanta gente perché ero timido[…] e quindi me ne andavo per fatti miei. Chi incontravo? C’era Romina in qualche parte del parco che faceva la maglia e questo mi colpì. Romina a 16 anni faceva la maglia o scriveva o leggeva, mi ha affascinato questo mondo fatto di silenzi, fatto di essere intelligentemente appartata e lì cominciò ad accendersi il sacro fuoco dell’Amore. Oggi sono riuscito a ritrovare quell’Al Bano che cantava insieme a Romina divertendoci sul palcoscenico e ancora oggi ci divertiamo, punzecchiandoci, ridendo di noi, che è la cosa più bella che possa esserci… abbiamo recuperato”.

Il capitolo Loredana Lecciso. Costanzo le chiede:”Lei oggi è la tua donna?Ed Al Bano: “Ehm… mó vediamo… io poi non considero mai niente veramente mio perché ognuno è suo e si appartiene”. Al Bano spiega perchè non la sposa: “Perché mi sono sposato una volta, è andata a finire come è andata a finire, non voglio più ripetere. Tanto io penso che il migliore dei matrimoni é quando due sono sposati mentalmente, non ché bisogno di carte”. Costanzo incalza:”: Bella cosa… Con chi sei sposato mentalmente? Guardami in faccia…”.Al Bano: “Con chi sono sposato? Eh… immaginalo!”, Costanzo: “Ho capito!”

