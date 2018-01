Moda accessori, le proposte per la festa degli innamorati. San Valentino è alle porte, e tutti i cuori innamorati stanno pensando ad un pensierino da fare alla propria dolce metà oppure ad abiti ed accessori da indossare durante il giorno della festa degli innamorati. Scopriamo quali sono le proposte di Pietro Ferrante per l’occasione. Un ciondolo con Cupido che, provocatoriamente, invece dell’arco imbraccia un fucile? Un anello hippie style, un bracciale con maxi lettere che compongono la scritta “Love” o un ring con cuore sovrastato da una corona? Dicci che gioiello Pietro Ferrante scegli e ti diremo che innamorato sei.

San Valentino, gli accessori alla moda di Pietro Ferrante.

Mai come quest’anno, infatti, in occasione di San Valentino, l’eclettico ed avanguardista jewelry designer ha pensato di assecondare, rielaborando come sempre a modo suo, i gusti dei suoi numerosissimi seguaci. Dai più originali, ironici e “strong” agli inguaribili romantici, passando per i “figli dei fiori” inside. Per tutti loro, una corposa selezione di gioielli hand-made in Italy, in gran parte unisex, declinati in argento, ottone o bronzo. Perfetti sia per outfit casual che più eleganti.

Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra anelli rock style in pelle con scritta “kiss”, collane impreziosite da chiavi “coronate”, bracciali in argento arricchiti da cuori sacri e fasce con frasi a tema. Gioielli autentici, stylish e curati nei minimi particolari, che invitano anche a riflettere sui tanti modi che l’Amore utilizza per manifestarsi.

