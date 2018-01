Nuova Fake news si è diffusa in rete che coinvolge una famosa attrice italiana. Monica Vitti, ha compiuto lo scorso 3 novembre, 86 anni, è una delle più grandi attrici del cinema italiano. La diva romana ha lavorato con registi come Michelangelo Antonioni, Ettore Scola e Mario Monicelli. All’inizio degli anni ’90 ha scelto di ritirarsi dalle scene a causa di una malattia degenerativa, mostrandosi in pubblico per l’ultima volta nel marzo del 2002, alla prima teatrale italiana di Notre-Dame de Paris a Roma. Questo ritiro dalle scene, purtroppo è soggetto non solo a critiche ma soprattutto alla diffusione di notizie false. Non è la prima volta che il web diffonde questo tipo di notizie, ma questa volta si parla di ricovero. Il marito della celebre attrice ha voluto mettere la parola fine a questa questione.

Le dichiarazioni del marito di Monica Vitti.

Il marito di Monica Vitti, il fotografo Roberto Russo replica alle notizie finte circolate sull’attrice: “Più volte è apparsa in rete la notizia seconda la quale mia moglie Monica sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata. Non capisco come sia nata e quale sia la fonte di questa fake news. Desidero pertanto smentire questa voce che con insistenza circola, rompendo per un attimo quella riservatezza da me tenuta in questi anni. Monica vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante. Spero di avere chiarito l’equivoco”.

Anche la pagina fan di Monica Vitti si è espressa sulla fake news riguardante l’attrice romana. Ringraziando una utente per la segnalazione, si legge: “Immaginavo che fosse una notizia falsa: ora, finalmente, è stato confermato dal marito, Roberto Russo, che Monica Vitti non si trova in una clinica in Svizzera, ma vive a Roma, in casa sua, assistita con amore dallo stesso Roberto”.

