Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi 18 gennaio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Vediamo cosa accadrà oggi durante la puntata del trono over che andrà in onda.

La puntata inizia con Sossio che si accomoda al centro dello studio e parte un filmato che mostra l’incontro con Ida, che ricordiamo è più interessata a Riccardo. Quest’ultimo si siede e i due cavalieri vengono raggiunti dalla dama. Sossio si sente come un intruso tra i due e si domanda come mai non sia stato ancora allontanato. Ida, invece, crede che lui abbia qualcuna fuori. Graziano invita la dama a decidersi ma Ida confessa di avere dei dubbi su Riccardo dopo aver sentito voci poco carine nei suoi riguardi, decide quindi di continuare la conoscenza con entrambi. Sossio vorrebbe un bacio da lei, Riccardo non la prende bene, così la dama mette da parte Sossio e balla con Riccardo. Gianni nota Anna nel parterre: la dama dice di aver voluto rientrare in trasmissione dopo aver interrotto tutti i contatti con Giorgio.

Inizia così una discussione che include anche Gemma e Guido. Al centro dello studio c’è Giorgio, parte video che mostra esterna con Maria Gabriella. Lei precisa di non volerlo corteggiare, e poi scatta il bacio. Giorgio dice di voler continuare la conoscenza con lei, il cavaliere ammette di essere attratto dalla signora. Nel frattempo si passa alla diretta Facebook. I tantissimi fan del trono classico di Uomini e Donne sono in attesa per la scelta di Paolo Crivellin?

