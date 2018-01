Fine della relazione Tra Al Bano e Loredana Lecciso. La conferma della rottura tra Al Bano e la Lecciso è arrivata dal direttore del settimanale Oggi, Umberto Brindani che, ai microfoni de La vita in diretta, ha dichiarato: “Loredana vive lontana da Cellino da più di un mese dove ha vissuto negli ultimi 20 anni. Da diverso tempo, Al Bano ha ricominciato a cantare con Romina e Romina si è sempre più avvicinata alla famiglia allargata di Al Bano andando sempre più spesso a Cellino. Romina, inoltre, ha anche pubblicato diverse foto sui social.

Tutto questo ha fatto capire a Loredana che la presenza di Romina è diventata molto ingombrante”. Anche Rita Dalla Chiesa, amica sia di Al bano che di Loredana, ha confermato la rottura che, tuttavia, difende la storia della coppia. Infatti, ha dichiarato:“Loredana non è mai stata l’amante di Al Bano che è un uomo solido, altrimenti non avrebbe mai fatto con lei due figli”. Poi ha richiesto ai fans di non attaccare Loredana che sta soffrendo per questa situazione.

Il post su Instagram di Romina Power.

Romina Power, ex moglie di Al Bano, secondo i rumors del mondo del gossip sarebbe stata lei a provocare la gelosia di Loredana e la conseguente rottura della relazione con Al Bano. Nelle ultime settimane, la presenza nella vita di Albano di Romina è più costante per motivi lavorativi. La Power , ha pubblicato un post su Instagram:“E’ tutto un bla bla bla più bla bla bla….” Nella didascalia scritta sulla la foto si legge: “tutti parlano e nessuno sa”. A cosa si riferisce Romina? A quanto sta accadendo tra Albano e Loredana Lecciso? La frecciatina sembra così chiara e evidente.

