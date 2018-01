Amici 2018 Ed. 17, la preparazione al serale di sabato 20 gennaio 2018. Fiato sospeso per la puntata del serale di Amici che andrà in onda domani. Sabato conosceremo la sorte dei quattro ragazzi sospesi temporaneamente dalla scuola di Amici: Biondo, Nicolas, Vittorio e Filippo. A causa di ripetuti comportamenti contrari al regolamento del residence nel quale alloggiano, i ragazzi partecipanti al programma di Maria de Filippi hanno pulito le strade di Roma in tuta arancione.

Il party organizzato da Biondo è andato ben oltre. La rivista Rolling Stone sostiene che alcuni ragazzi abbiano fatto uso di marijuana. Per essere riammessi nella scuola come allievi a tutti gli effetti dovranno sostenere un esame. I professori hanno già dichiarato che nel corso dell’esame i ragazzi saranno giudicati con severità.

Amici:il day- time di oggi in attesa del serale.

In attesa di sapere cosa succederà nella nuova puntata del serale di Amici, un aggiornamento sul day-time di oggi. Per Nicole c’è una sorpresa bellissima, il suo inedito “L’idea” é in rotazione radiofonica su Radio105. Carmen, vincitrice #ShakeRemix Time, ha scelto di incontrare Annalisa per confrontarsi con lei su alcuni brani in vista della puntata di domani. Emma, invece, è passata ufficialmente alla squadra del Fuoco. Vedremo nel corso delle puntate se avrà fatto la scelta giusta.

