Amici 2018 Ed 17, le ultime news. Mose è stato eliminato dalla commissione Canto. È finita l’avventura di Mose nella scuola di Amici 2018 Ed. 17. Il cantante nella sfida con i The Jab ha perso e ha dovuto quindi lasciare la scuola. A decretare la sua eliminazione è stata la commissione degli insegnanti di canto che ha considerato il gruppo The Jab più meritevole. Dopo il saluto ai compagni, Mose si affidato a i social dove ha scritto :“Il mio percorso ad amici termina qui. È stata una bellissima esperienza che mi ha fatto crescere personalmente e artisticamente. Ora ho voglia di fare tanta musica e continuare il mio percorso con voi”. L’addio di Mose ha diviso molto il pubblico che segue il talent show. C’è chi considera giusto che a rimanere siano stati i The Jab e altri invece ricordano che ad altri allievi, Filippo, Vittorio, Nicolas e il Biondo, sia stata concessa la possibilità di essere riammessi nella scuola con un esame nonostante la grave violazione del regolamento.

Sarà Maria Fortuna a prendere il posto di Mose ad Amici 2018 Ed. 17?

Il posto di Mose nella scuola potrebbe essere presto occupato da una nuova allieva. In questi giorni, iabbiamo visto il provino della cantante Maria Fortuna davanti alla commissione di canto. L’esito del provino è stato positivo. Maria Fortuna, di Pescara, ha eseguito tre brani, uno di Jessie J. e due italiani, Cu’mme di Mia Martini e Roberto Murolo e Sei bellissima di Loredana Bertè. La cantante ha emozionato molto ed è piaciuta soprattutto a Paola Turci. Inoltre, la giovane cantante ha parlato della propria storia personale fatta da periodi molto difficili.

La ragazza ha definito il provino per Amici come il momento più importante della sua vita che desidera giocarsela fino in fondo per vincere le sue paure ed emergere. La Turci ha definito Maria Fortuna come: “leone che sta piangendo”. Le impressioni sono buone e l’ingresso nella scuola di Amici potrebbe essere vicino per Maria Fortuna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA