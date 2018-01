Il messaggio scritto da Olé Koretsky per ricordare la cantante irlandese dei “The Cranberries”. Dolores O’Riordan, è morta qualche giorno fa, aveva 46 anni. La cantante, è stata trovata morta nella sua stanza all’hotel Hilton di Londra, il 15 gennaio 2017. Fonti vicine alla famiglia hanno fatto sapere che nelle ultime settimane Dolores “era terribilmente depressa”. La scorsa estate, Dolores aveva avuto problemi di salute che l’avevano portata ad annullare il tour, comprese le date in programma in Italia. Si era parlato di dolori alla schiena. In passato Dolores O’Riordan, aveva sofferto anche di anoressia e secondo quanto riportato da Tmz nel 2013 aveva tentato anche il suicidio. Il musicista e partner, Olé Koretsky, ha lasciato un messaggio sul sito della band di cui faceva parte anche la cantante irlandese.

Il messaggio del partner Dolores O’Riordan sul sito della band.

Il musicista Olé Koretsky, ricorda Dolores O’Riordan, scomparsa in un breve messaggio pubblicato sulla prima pagina del sito della band: “La mia amica, la mia partner e l’amore della mia vita è andata via“. Continua: “Il mio cuore è spezzato e inconsolabile. Dolores è bella. La sua arte è bella. La sua famiglia è bella. L’energia che continua a irradiare è innegabile. Mi sento perso. Mi manca moltissimo. Continuerò a inciampare ancora per un po’ in questo pianeta, non sapendo bene quale sia il mio posto ora“.

L’ex bassista degli Smiths, Andy Rourke, ha poi aggiunto: “Ho il cuore spezzato e devastato dalla notizia dell’improvvisa e inaspettata scomparsa di Dolores. Sono stati belli gli anni trascorsi insieme e ho avuto il privilegio di averla come cara amica. È stato un vantaggio lavorare con lei nei D.A.R.K. e testimoniare in prima persona il suo talento mozzafiato e unico. Mi mancherà terribilmente. Mando il mio amore e le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”.

