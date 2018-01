Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi a Ieri e Oggi di stasera, 19 gennaio 2018. Ieri e Oggi, condotto da Carlo Conti, nella quarta puntata di venerdì 19 gennaio, in onda alle 23.00 su Rai3, ospiterà due grandi protagonisti della televisione italiana, legati da una profonda amicizia: si tratta di Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi. Scopriamo di cosa si parlerà stasera con questi due importanti ospiti.

Le anticipazioni di Ieri e Oggi: protagonisti Frizzi e la Clerici.

Dopo gli esordi come giornalista in trasmissioni storiche come “Dribbling” e “La Domenica sportiva”, Antonella Clerici ha preferito i programmi di informazione ed è passata poi all’intrattenimento con “La prova del cuoco”. Tanti i successi inanellati da quel momento, tra cui “Adesso sposami”, “Il treno dei desideri” e “Ti lascio una canzone”. La consacrazione definitiva arriva nel 2010, con la conduzione del Festival di Sanremo, un grande successo tutto al femminile.

Carlo Conti nella puntata di “Ieri e oggi” porterà per mano il pubblico anche nella carriera di Fabrizio Frizzi, cominciata dalla gavetta nelle trasmissioni per ragazzi come “Il Barattolo” e “Tandem”. Tra i programmi più celebri e di maggior successo da lui condotti ci sono “I fatti vostri”, “Scommettiamo che…?”, “Luna Park”, “Per tutta la vita”, “Soliti ignoti – Identità nascoste”, “L’eredità” e tante edizioni di Miss Italia.

