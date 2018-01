Immaturi – La serie torna stasera, venerdì 19 gennaio 2018 su Canale 5 dopo il grande apprezzamento dal pubblico da casa della prima puntata di venerdì scorso. Scopriamo quali sono le anticipazioni della puntata di stasera. Dopo aver copiato un compito in classe, Piero e Virgilio si chiariscono su una vicenda che li ha divisi durante l’ultimo anno di liceo: il dj aveva pensato che l’amico avesse avuto una notte d’amore con Anita, la sua ex ragazza, ma in realtà ciò non è mai accaduto. Gli “immaturi”, intanto, sono alle prese con la rigida professoressa di filosofia, Claudia, e per addolcirla Piero decide di sedurla. L’occasione si presenta quando il dj le chiede di fare delle lezioni private, ma Claudia manda al suo posto un’anziana collega.

Le anticipazioni di Immaturi – La serie di stasera, venerdì 19 gennaio 2018: gli appuntamenti galanti di Lorenzo e di Luisa.

Le anticipazioni ufficiali di Immaturi – La serie rivelano che un giorno il gruppo di amici decide di marinare la scuola per andare al mare, ma al ritorno a casa ognuno di loro avrà delle sorprese. Virgilio scopre che la moglie ha una relazione con un collega. Lorenzo ha un appuntamento galante con una collega, e Luisa esce con un suo ammiratore. Le serate non finiscono nel migliore dei modi, ed i due finiscono per ritrovarsi a mangiare una pizza insieme. Serena, intanto, è sul lastrico, ed insieme alla figlia Lucrezia cerca una nuova casa, ma possono affittare solo un box, e sarà Lorenzo a farglielo visionare.

