Tagli capelli e tendenze 2018. Se il caschetto ha misure variabili, fino ad arrivare alle spalle con il long bob, sul red carpet abbiamo avvistato frange più corte. Questo trend lo abbiamo notato in occasione della sfilata delle star sul tappeto rosso dei Critics’ Choice Awards.

Moda capelli 2018: la baby frangia dal sapore retro in controtendenza a quanto visto nell’Autunno 2017!

Mentre le supermodelle Angeli di Victoria’s Secret Romee Strijd, Taylor Hill ed Elsa Hosk hanno chiuso il 2017 optando per capelli scalati lunghi con frangia leggera ma piuttosto lunga, che sfiora le sopracciglia, Emma Watson, Emma Roberts, Alison Sudol e Sofia Boutella hanno inaugurato il 2018 dandoci una nuova, precisissima indicazione: è il momento della baby frangia.

La baby frangia è una frangia corta, alleggerita a colpi di forbice, che termina almeno due centimetri sopra le sopracciglia. Ricorda l’haircut alla parisienne sfoggiato da Audrey Tautou nel film cult Il favoloso mondo di Amelie. E’ un taglio dal gusto un po’ rétro che o lo ami o lo odi, senza vie di mezzo. «Sono ossessionato dalla micro frangia», ha detto a harpersbazaar.com l’hairstylist delle celebrità Christopher Naselli. «È il modo perfetto per rendere un taglio di capelli moderno e per lasciare spazio al viso: è una “dichiarazione” molto edgy ma soft allo stesso tempo».

Al Critics’ Choice Awards, Naselli ha creato l’hairlook dell’attrice Alison Sudol: un caschetto corto beach weaves con baby frangia. Naselli consiglia di applicare sempre un po’ di mousse alla base della frangia per aiutare i capelli a rimanere piatti. Poi, un paio di passate di piastra serviranno per evitare che qualche capello vada fuori posto. Naselli sconsiglia di lasciar asciugare i capelli all’aria proprio per evitare qualsiasi effetto crespo, raccomandando di lavorare prima la frangia e poi il resto della chioma. Nikki Lee, l’hairstylist che a curato l’acconciatura di Emma Roberts sullo stesso red carpet sembra non le abbia proprio tagliato i capelli.

