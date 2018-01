Una vita – Acacias 38, tutte le trame e le anticipazioni delle puntate della settimana del 22, 23, 24, 25 e 26 gennaio 2018 – «Appena in tempo!» – Inizia una nuova settimana di emozioni e clamorosi colpi di scena dall’immaginario ‘barrio’ madrileno di Acacias! Questo è quanto ci annunciano le nuove anticipazioni di Una vita, relative alle trame delle puntate che calamiteranno la nostra attenzione la prossima settimana. Vedremo che Teresa sventa appena in tempo il suicidio di Cayetana, che le deve la vita. Come contraltare, tuttavia, la Sotelo scopre che l’amica non le ha detto la verità su molte cose.

Una vita – Acacias 38, le trame e le ultime anticipazioni delle puntate della settimana del 22, 23, 24, 25 e 26 gennaio 2018 – «Cecilia umiliata!»

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 – Celia viene umiliata da Felipe, che non ha alcuna intenzione di interrompere la sua relazione con Huertas, nel frattempo Teresa – come abbiamo visto prima – arriva appena in tempo, fermando Cayetana mentre cerca di uccidersi. Simon si propone come maggiordomo presso il colonnello Valverde e viene messo alla prova dal nobile militare. Simon è interpretato dall’attore catalano Jordi Coll, per la gioia dei fan, e soprattutto delle fan, che lo hanno tanto amato ne Il Segreto!

Una vita le ultime anticipazioni settimana dal 22 al 26 gennaio 2018 – «Mauro trasferito?»

Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 – mostrano che Mauro rischia di essere trasferito, mentre Pablo – che ha evitato a stento la garrota! – potrebbe passare molti anni in carcere per le menzogne di Úrsula. Quest’ultima, nel frattempo, tenta di scavalcare Teresa alla presidenza del Patronato. Cayetana, intanto, capisce che la Sierra le ha mentito…

© RIPRODUZIONE RISERVATA