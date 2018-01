Uomini e donne, le ultime news in arrivo nuovo cavaliere per Gemma. Gemma Galgani ha iniziato diverse relazioni nello studio di Uomini e donne. La dama torinese è stata la protagonista del trono over per le sue storie che hanno fatto molto discutere. In primis quella con Giorgio Manetti, ma purtroppo le cose tra di loro non sono andate bene. Dunque, l’anno nuovo per Gemma, non è iniziato nel modo migliore, lei continuava a ribadire di essere innamorata di Giorgio ma da parte sua nessun ripensamento.

Infatti, Giorgio va avanti per la sua strada e non ne vuole sapere di ricucire questo rapporto. Dopo il secco rifiuto di Giorgio, in molti avevano pensato che la dama torinese decidesse di lasciare il programma e di voltare pagina in maniera definitiva, ma secondo le ultime indiscrezioni non sarà così. Nello studio di Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi arriverà per Gemma Galgani un nuovo corteggiatore.

Uomini e Donne: in arrivo un nuovo cavaliere per Gemma Galgani.

Le ultime anticipazioni diffuse su Uomini e donne riguardo al Trono Over, svelano che Gemma non intende in alcun modo arrendersi e nonostante la delusione ricevuta da Giorgio in queste settimane, si sente pronta per fare nuove conoscenze. Infatti, le ultimissime indiscrezione rivelano, che nella prossima puntata del trono over arriverà in studio un nuovo cavaliere. Il cavaliere che arriverà per Gemma, ha intenzione di conoscerla e sopprattutto la sua sfida sarà proprio quella di farle dimenticare per sempre Giorgio Manetti. Riuscirà il nuovo cavaliere ha conquistare la dama torinese?

