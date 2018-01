Verissimo: anticipazioni ed ospiti della puntata di domani 20 gennaio 2018. Torna come ogni sabato l’appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin nella puntata scorsa ha intervistato Nadia Toffa, dopo il malore che a dicembre ha fatto temere per la sua vita.Tra gli ospiti di Verissimo Stefano De Martino e Francesco Monte, in partenza per l’isola dei Famosi 2018. A Verissimo sabato scorso c’erano Loretta Goggi, Riki, il fenomeno musicale dell’anno con ben due dischi nella classifica dei più venduti nel 2017 e Giorgio Tirabassi, protagonista di ‘Libero Grassi’, primo film tv del ciclo Liberi Sognatori.

Ospiti della puntata di Verissimo di domani, sabato 20 gennaio 2018.

Dopo aver svelato ufficialmente di essere una coppia dalle pagine del settimanale Chi, Luca Onestini ed Ivana Mrazova saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Su Instagram l’ex tronista ha pubblicato delle storie che lo mostrano con Ivana prima della registrazione della puntata di Verissimo che andrà in onda domani, 20 gennaio. Vestiti entrambi con un giubbotto di pelle borchiata, che è un po’ il simbolo di Onestini, si vedono nei corridoi di Mediaset mentre scherzano con due bottigliette d’acqua.

Niente collutorio per Ivana, che oggi dice di andare ad acqua. Dopo la registrazione della puntata di Verissimo, Ivana si concede uno spuntino con una banana, ma non ha fatto i conti con Luca ed il giornalista Gabriele Parpiglia che la prendono immediatamente in giro. All’uscita dagli studi Mediaset, Luca ed ivana sono stati avvolti dall’abbraccio dei fans.

