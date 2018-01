A sua immagine, anticipazioni di oggi sabato 20 gennaio 2018. Per la sesta volta Papa Francesco vola in America Latina, e questa volta lo fa per visitare Cile e Perù. Qual è il significato di questo viaggio apostolico iniziato lunedì? Quali sono i punti fondamentali toccati da Francesco in questa lunga settimana sudamericana? E ancora, qual è il clima che si respira, oggi, in questi paesi?

A sua immagine, anticipazioni di oggi sabato 20 gennaio 2018: il viaggio di Papa Francesco in Cile e Perù!

A queste e tante altre domande si cercherà di rispondere con un approfondimento del sabato di ”A Sua immagine” sabato 20 gennaio alle 15.55 su Rai1. In studio con Lorena Bianchetti, Fabio Zavattaro, vaticanista e storico inviato del tg1, e Rosa Pantoja, peruviana da tanti anni residente in Italia. In collegamento dal Perù, per vivere insieme la diretta della Santa Messa del Papa, Marco Clementi, inviato del tg1. Alle 16.15 torna don Maurizio Patriciello per il consueto appuntamento con il commento al Vangelo Le Ragioni della speranza. In questa puntata il sacerdote simbolo della “terra dei fuochi”, racconta di uomini coraggiosi che si oppongono alla criminalità organizzata.

Come la storia di Luigi e Benedetto che non si conoscevano quando hanno iniziato ad avere problemi per essersi opposti alle logiche della camorra. Ora sono diventati amici nella cattiva sorte. Entrambi vivono sotto scorta, entrambi stanno pagando il prezzo della libertà per aver detto “no” al pizzo. Il Vangelo di domenica chiede: “Convertitevi e credete al Vangelo”. Don Patriciello esorta a non piegarsi mai, così come hanno fatto i due protagonisti della storia, sorretti dalla fede e dalla speranza che le cose possano cambiare. La puntata andrà in replica su Rai1, domenica alle 6.00.

