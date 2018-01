Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati, sì o no? Riccardo Signoretti, direttore del giornale ‘Nuovo’, è stato intervistato a tale proposito da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Il rotocalco ha pubblicato alcune foto di Albano e Romina insieme in concerto con in mano un cuore di biscotto con scritto in tedesco: ‘Ich liebe dich’ cioè: ‘Ti amo‘. Pare che le foto abbiano fatto arrabbiare Loredana Lecciso.

Una pausa di riflessione per la Lecciso.

Secondo Signoretti, la reazione dell’attuale compagna del cantante, sarebbe stata quella – non di interrompere il rapporto con Albano – ma di prendersi una pausa di riflessione per riconsiderare il tutto. Per il direttore, la Lecciso avrebbe ricevuto alcune frecciatine sui social da parte della Power, per cui starebbe pensando che fare del suo rapporto con il cantante. Attualmente Loredana non sarebbe a casa con Carrisi, ma da suo fratello.

Una risposta rimasta in sospeso…

Questo, tuttavia, non toglie che la showgirl possa ritornare sui suoi passi e far ritorno a Cellino San Marco. Infatti una rottura vera e propria non c’è stata, e il rapporto potrebbe ancora ricucirsi. Non resta che attendere gli sviluppi della situazione. Nel frattempo, Albano, intervistato da Maurizio Costanzo nel programma L’Intervista, non ha risposto alla domanda del marito di Maria De Filippi su chi sia la donna da lui amata, lasciando la risposta in sospeso. Con ogni probabilità anche questo ha influito sulla pausa di riflessione che Loredana ha chiesto nel rapporto col cantante. Dunque, la situazione è aperta a ogni sviluppo, anche perché non ci sono al momento ulteriori dichiarazioni da parte di Al Bano.

Al Bano al bivio tra la vecchia e la nuova ‘felicità’.

Carrisi è a un bivio: riaccogliere la Lecciso oppure estendere il sodalizio professionale con Romina anche al privato, ravvivando un grande amore – Albano e Romina – che ha fatto sognare tutti gli italiani, costituendo per molto tempo un mito, una specie di emblema della felicità, emblema cantato e ribadito in una delle loro più famose canzoni…

