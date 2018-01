Dopo l’ultimo daytime di Amici 2018 Ed. 17 della settimana, andato in onda venerdì 19 gennaio ecco le anticipazioni della puntata di sabato 20 gennaio 2018. Sapremo se Maria Fortuna riuscirà a conquistare un banco, dopo aver già sostenuto un provino che sembra aver colpito molto Paola Turci, Giusy Ferreri e probabilmente anche Rudy Zerbi, ma l’assenza di Carlo Di Francesco ha impedito il giudizio definitivo. Dopo la riunione dei professori di canto, arriverà la notizia definitiva per Maria Fortuna.

Non c’è dubbio che la grande attesa riguarda gli esami di riammissione per i 4 allievi espulsi temporaneamente dalla scuola: i ballerini Vittorio, Nicolas e Filippo, che stanno lavorando duramente per preparare le coreografie dei quattro insegnanti di ballo: Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Garrison Rochelle e Bill Goodson. Ma tra gli espulsi c’è anche il cantante Biondo, a lui l’arduo compito di cimentarsi in un esame che prevede anche brani molto lontani dal suo stile. Solo guardando la puntata di oggi capiremo le loro possibilità di rientrare nella scuola di Amici 17.

Nella puntata speciale di Amici 2018 Ed. 17 di sabato 20 gennaio 2018, sarà inoltre molto interessante vedere come si svolgerà la prova a squadre. Durante la puntata di sabato scorso 13 gennaio, c’è stata una doppia eliminazione nella squadra del Ferro che ha coinvolto due cantanti: Emanuele e Mose, con Alessandro dei The Jab che si è salvato in corner. A forte rischio eliminazione c’è Luca, a parte il giudizio sempre molto negativo di Carlo Di Francesco e dopo le due giustificazioni, pare molto improbabile che il ragazzo riesca a continuare la sua corsa verso il serale.

Rischiano anche i Black Soul Trio che non convincono come band e che sono ancora in gioco per le vittorie della squadra del Fuoco e probabilmente perchè i professori di canto, apprezzano molto il timbro vocale del frontman Matteo, ma al gruppo manca un’identità musicale, ed un altro allievo in bilico è Grace. Per scoprire tutto questo non resta che guardare la puntata di Amici 17 in onda oggi.

