Anticipazione puntata 20 gennaio 2018 di C’è posta per te. Stasera 20 gennaio 2018, andrà in onda la seconda puntata di “C’è posta per te” alle 21,20 su Canale 5. Dopo il gran successo di ascolti della prima puntata nel salotto di Maria De Filippi ci saranno, come annunciano le anticipazioni, due ospiti d’eccezione Giulia Michelini e Gerard Butler.

C’è posta per te: anticipazioni e ospiti puntata 20 gennaio 2018.

Dopo la prima puntata, che ha avuto come ospiti la partecipazione speciale della coppia Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, e l’attaccante della Juventus Gonzalo Higuaín. In questa seconda parteciperanno in qualità di ospiti Gerard Butler e Giulia Michelini. Quest’ultima nota per l’interpretazione di Rosy Abate dell’omonima fiction Mediaset. Gerard Butler, attore di origine scozzese, noto sex symbol internazionale, sarà nelle sale cinematografiche di tutta Italia con il film con “Nella tana dei lupi” a partire dalla seconda metà di febbraio. Film incentrato sulla vita criminale di Los Angel e sulle relazioni tra bande organizzate e poliziotti corrotti.

Oltre all’attore, è ospite anche Giulia Michelini, attrice romana, già conosciuta nelle tre stagioni di Distretto di polizia e in Squadra antimafia – Palermo oggi. Nel salotto di Maria De Filippi, per l’attrice non è la prima volta in quanto è già stata nel programma nel 2012, durante la messa in onda della decima puntata. La nuova stagione 2018 di C’è posta per te è appena iniziata ma il programma della De Filippi ha già registrato un grande successo d’ascolti e questo secondo episodio, grazie ai due ospiti speciale, si prefigge di fare il bis, con un nuovo boom di ascolti.

