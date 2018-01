Guida tv completa di sabato 20 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film con Alessandro Siani e Serena Autieri Si accettano miracoli. Fulvio viene licenziato da una grande multinazionale. Avendo reagito alla notizia con ben poca ragionevolezza, in men che non si dica il giovane viene condannato a un mese di servizi sociali nella casa famiglia che sorge in un piccolo borgo del Sud d’Italia e che è diretta da suo fratello Don Germano. Su Rai 2 andrà in onda ila serie tv N.C.I.S. con l’epispdio Malvivente. Su Rai 3 alle 21:00 andrà la serie tv Linea verticale, che ci racconta in la vita quotidiana del reparto di urologia oncologica di un ospedale italiano.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 20 gennaio 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 20 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film End of a Gun. La vita di un ex agente speciale prende una piega inaspettata dopo il suo intervento in difesa di una ragazza aggredita dal fidanzato. Su Canale 5 vedremo il programma di Maria De Filippi C’è posta per te. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film L’era glaciale 2 – Il disgelo. Sid, Diego e Manny sono alle prese con lo scioglimento dei ghiacci. Dietro a questo grande mutamento si nascondono insidiosi pericoli. Stasera La7 trasmetterà la serie tv L’Ispettore Barnaby, con gli episodi La notte della bestia e I druidi della nuova alba.

