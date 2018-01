Anticipazioni e news Isola dei Famosi 2018 Ed. 13 – «Conto alla rovescia!» – Il conto alla rovescia per la prima puntata dell’Isola dei famosi 2018 – tredicesima edizione – è ufficialmente iniziato. Lunedì 22 gennaio 2018, Alessia Marcuzzi sarà di nuovo alla conduzione del reality show di Canale 5, al fianco degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari oltre che dell’inviato in Honduras Stefano De Martino.

Un’edizione all’insegna dei misteri…

Alessia sta vivendo il progetto con grande intensità, come lei stessa va ripetendo nelle varie interviste rilasciate negli ultimi giorni. Nella conferenza stampa rilasciata per presentare la nuova edizione del reality show, la timoniera del programma ha detto che i misteri sono all’ordine del giorno di questa nuova avventura, caratterizzata dal desiderio di molti naufraghi di mettersi alla prova per l’uno o per l’altro motivo.

Alessia Marcuzzi: “Vedrei volentieri vincere una donna!”

Tra i partecipanti c’è chi vuol dimenticare un amore finito male, chi invece vuole dimostrare di essere qualcosa ai propri cari o chi ancora vuole far capire di essere cambiato al pubblico. Ecco perché Alessia vedrebbe volentieri una donna trionfare in questa nuova edizione: dopo due vittorie consecutive da parte di concorrenti maschi, lei sarebbe felice di vedere in prima posizione qualche esponente del gentil sesso.

