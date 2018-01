Linea Bianca, le anticipazioni della nuova puntata di sabato 20 gennaio 2018. Linea Bianca continua il racconto delle montagne più straordinarie d’Italia. Per questa puntata, in onda sabato 20 gennaio alle 14.00 su Rai1, a essere protagonista della trasmissione sarà uno dei luoghi più belli del Trentino: il comprensorio sciistico Andalo-Molveno-Fai della Paganella. Massimiliano Ossini andrà sulla vetta del Brenta e da lì si potrà godere della vista di alcuni fra i panorami più suggestivi delle Dolomiti. Scendendo dalla cima si incontrerà una famiglia che ha fatto dello scialpinismo la propria vocazione e che, da una generazione all’altra, è riuscita sempre a mantenersi ai massimi livelli mondiali.

Sempre rimanendo in ambito sportivo si parlerà della mitica pista 3Tre, un classico del circuito bianco. Ma la montagna è anche molto altro: si farà un approfondimento storico-scientifico sul lago di Molveno, un gioiello incastonato fra le montagne. Si incontreranno poi due campioni di bellezza europei: due esemplari di cane Samoyedo. Ma Linea Bianca sarà a stretto contatto anche con animali rari come la lince e il lupo. Come sempre non mancheranno i focus sull’alimentazione (a farla da padrone sarà la mela, simbolo del Trentino) e sulla natura di montagna: con i Carabinieri Forestali sullo stato dei boschi della zona e su come utilizzare al meglio questa ricchezza. E ancora tradizioni, storie di vita di montagna, la bellezza dei borghi e l’energia della natura che ci circonda.

