Linea Verde va in città, le nuove anticipazioni di oggi sabato 20 gennaio 2018. Oggi andrà in onda una nuova puntata del programma di Rai 1 “Linea Verde… va in città”. Oggi tappa a “Sassari: tra storia, saperi e sapori“, e sarà un viaggio alla scoperta di questo dinamico comune di 130mila abitanti, situato nel nord-ovest della Sardegna. Con Marcello Masi e Chiara Giallonardo, si scoprirà come Sassari sia una delle città più ‘green’ in Italia e, secondo la prestigiosa rivista Usa “Weatherwise”, si collochi addirittura al 4° posto tra le prime 10 città al mondo per il clima “più piacevole”. Ma Sassari è anche città dei ‘saperi’ con la sua prestigiosa Università, fondata nel 1617 per volere di Filippo III, e il sostegno a numerose ‘Startup’ con innovativi progetti e applicazioni nel settore agroalimentare.

Con Marcello Masi si farà visita a una delle più estese coltivazioni di mirto della Sardegna, si entrerà in un ‘mercato civico’ per conoscere da vicino alcune eccellenze eno-gastronomiche e si scoprirà perché le ‘lumache’ sono così ricercate e apprezzate nella cucina ‘sassarese’. Chiara Giallonardo, visiterà un allevamento di ovini gestito da giovani agricoltori e scoprirà come la coltivazione del ‘carciofo spinoso sardo’ sia diventata un prezioso investimento grazie all’uso di moderne tecnologie per il risparmio idrico ed energetico.

Inoltre si farà una visita in una bottega tessile che realizza abiti su misura rifacendosi alle antiche tradizioni del costume sardo. La ricetta urbana di Federica De Denaro farà scoprire cos’è e come si prepara lo ‘Zimino’, una tipico piatto sassarese a base di ‘frattaglie’ e ‘interiora’ di agnello o bovino, molto gustoso e semplice da realizzare, accompagnato dalla immancabile melanzana sarda. La puntata si concluderà con un viaggio alla scoperta delle ‘botteghe del gusto’, molto frequentate da giovani e studenti che stanno animando da alcuni anni il centro storico di Sassari.

