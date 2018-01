Torna il campionato di serie A domenica 21 gennaio con la 21esima giornata, la seconda del girone di ritorno. La Serie A 2018 di calcio si è presa una piccola sosta invernale dopo aver giocato per tutte le festività natalizie. I campioni del nostro calcio sono scesi in campo il 23 e il 30 dicembre ma anche il 6 gennaio, senza dimenticare gli impegni di Coppa Italia subito dopo Natale e Capodanno per poi riprendere a giocare domani, domenica 21 gennaio 2018.

Ritorna la serie A dopo la sosta invernale: tutte le partite di domenica 21 gennaio 2018!

Si ricomincerà con un big match, Inter-Roma in posticipo serale e la continua battaglia a distanza tra Napoli e Juventus: gli azzurri giocheranno il lunch match contro l’Atalanta mentre i bianconeri posticiperanno a lunedì 22 gennaio per affrontare il Genoa. La Lazio se la dovrà vedere con il Chievo, il Milan volerà a Cagliari e poi tanti incroci per la parte centrale e bassa della classifica.

Ecco di seguito tutte le partite della ventunesima giornata di Serie A: domenica 21 gennaio 2018 alle 12.30 Atalanta-Napoli. Alle 15 Verona-Crotone, Sassuolo-Torino, Lazio-Chievo, Sampdoria-Fiorentina, Bologna-Benevento, Udinese-Spal. Alle ore 18 di domenica 21 gennaio Cagliari-Milan, alle 20.45 Inter-Roma. Lunedì 22 gennaio alle ore 20.45 si giocherà Juventus-Genoa.

Si riparte dopo la sosta atipica che ha portato poco incremento di pubblico: appena 300 unità rispetto alla media stagionale. Non aumentati di certo quanto la Lega sperasse. C’è curiosità per vedere come reagiranno le squadre dopo la prima storica sosta successiva al periodo natalizio. Vanno a caccia di conferme Juve, e Napoli, che sperano di ricominciare esattamente dal punto in cui erano rimaste. l’Atalanta spera che lo stop non interrompa una magia unica (il poker di vittorie in trasferta Genoa-Milan-Napoli-Roma tra campionato e coppa è da tramandare ai posteri).

Cerca conferme anche la Lazio che dopo essersi regalata due settimane di serenità con la vittoria di Ferrara, punta a proseguire sulle ali dell’entusiasmo, rafforzata dalle parole di Lotito che ha tolto Milinkovic-Savic dal mercato e ha convinto De Vrij a rinnovare il contratto. Puntano a rialzare la testa, Inter, Roma e Sampdoria. In coda infine, sarà interessante capire come si ripresenterà ai nastri di partenza il Benevento, ricaricato dalle due, impensabili, vittorie consecutive ottenute a spese di Chievo e Sampdoria.

