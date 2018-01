Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nella prossima registraziona del trono classico di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, potremmo assistere alla scelta del tronista Nicolò Brigante. Il tronista fin dall’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, ha subito mostrato una forte preferenza per una delle sue corteggiatrici. Si tratta di Virginia Stablum, l’ex fidanzata di Ignazio Moser. La ragazza ha conquistato oltre che Nicolò anche altri ragazzi presenti nello studio di Uomini e Donne, in particolare Lorenzo Riccardi che le riserva molti complimenti. Virginia e Nicolò finora hanno avuto un percorso fatto di alti e bassi, durante il quale il tronista si è più volte lamentato del fatto che la corteggiatrice non riuscisse a mostrare la sua vera personalità e che tra loro c’è soltanto un’attrazione fisica. Però le cose sono notevolmente cambiate durante le ultime settimane.

Uomini e donne, trono classico: Nicolò pronto per la scelta?

Nell’ultima registrazione, le dichiarazioni fatte da Nicolò sembrano confermare che sia pronto a fare la sua scelta. Dopo essere uscito in esterna in una Spa con Virgina Stablum, che Nicolò Brigante sembra aver capito i suoi veri sentimenti per la ragazza: i due si abbracciano e si baciano appassionatamente. In studio arriva la rivelazione: il tronista rivela di essersi accorto che il suo percorso sta cambiando e di avere un forte pensiero su Virginia che, come lui, dichiara di averlo pensato spesso. Queste parole di dichiarazione sembrano portare ad una conclusione finale quasi certa: Nicolò è vicino alla scelta, che potrebbe già arrivare nel corso della registrazione prossima.

