Verissimo: anticipazioni e il look di Silvia Toffanin e degli ospiti di oggi, sabato 20 gennaio 2018!

Verissimo, i nuovi look di oggi, sabato 20 gennaio 2018. Oggi, sabato 20 gennaio 2018, ci aspetta una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti pronti a confidarsi alla conduttrice Silvia Toffanin che questa settimana intervisterà, nella prima ospitata televisiva della neo coppia, gli ex gieffini Luca Onestini e Ivana Mrazova. L’ex tronista e la modella ceca attualmente co-conduttrice di ‘90 Special‘ su Italia 1, saranno ospiti per la prima volta insieme a Verissimo nella puntata di domani, sabato 20 gennaio, alle 16.10 su Canale 5.

Per l’amatissima coppia della seconda edizione del Grande Fratello Vip, è tempo, finalmente, di qualche indiscrezione e curiosità nel faccia a faccia con Silvia Toffanin. Dal primo bacio ai progetti futuri già nell’aria, tra cui il matrimonio e una famiglia. Un amore nato senza bruciare le tappe e alimentato dalla stima reciproca che entrambi avevano l’uno per l’altra già all’interno della Casa di Cinecittà.

Le anticipazioni e gli outfit degli ospiti e di Silvia Toffanin a Verissimo.

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si presentano in studio abbinati “a chiodo” di pelle: rosso borchiato per Luca, nero ed oro per Ivana, ugualmente borchiato. Luca preferisce un accostamento casual con jeans dal lavaggio tendente al grigio e t shirt bianca, Ivana opta per il romantico, come già aveva fatto per outfit passati: lungo vestito nero, leggero, a balze e volant. La Toffanin per l’occasione osa il rosso, difatti intervista i due in blusa svasata e chiusa ai polsi rossa, e pantaloni su tono a vita alta anni 50, un po’ da pin up, chiusi da cerniera laterale.

Per la prima volta a Verissimo ci sarà inoltre Luciano Ligabue, al cinema dal 25 gennaio con il suo terzo film da regista ‘Made in italy’. Il rocker italiano non tradisce la sua essenza ed il suo look è composto di giacca di belle nera e t shirt nera. Saranno inoltre ospiti del talk show: Marco Bocci e Claudio Gioè, protagonisti del film tv “Delitto di mafia – Mario Francese” del ciclo Liberi Sognatori. Infine, a Verissimo Luca Capuano e sua moglie Carlotta Logreco racconteranno per la prima volta il loro drammatico 2017 e di come tutto, a distanza di un anno, si sia risolto nel migliore dei modi.

