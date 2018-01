Verissimo, le anticipazioni e gli ospiti di oggi sabato 20 gennaio 2018. Nella puntata di Verissimo che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5, verrà mostrata l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto a Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due saranno per la prima volta ospiti in tv come coppia, dopo l’intervista rilasciata sulle pagine del settimanale Chi, dove hanno annunciato come sia nato il loro amore. Vediamo cosa hanno dichiarato durante quell’intervista.

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Luca Onestini ha dichiarato: “Mi sono accorto di amarla durante le vacanze natalizie, non ci siamo visti per due settimane e mi è mancata, lì ho capito che dovevo, volevo prendermi quel pezzo che completava la mia vita: Ivana”. Luca poi aggiunge: “Non mi sono mai avvicinato a Ivana fino a quando lei non ha detto che era una donna libera. Nella Casa entrambi siamo entrati fidanzati, poi io sono stato colpito e affondato, ma sono risorto”. Ivana Mrazova, invece, racconta: “È brutto, ma che senso ha stare insieme se non sei innamorato? Da quel momento ho preso il treno per Luca che in realtà era partito già dentro la casa”.

La modella ha poi confessato come si sono dati il loro primo bacio: “La prima sera in cui Fuffy (Raffaello Tonon) ci ha lasciato soli. E io ho detto cavoli: che strano! Ricordo che è stato mostruoso. Io sono strana e mi ha fatto un effetto strano però poi è stato una goduria”. Ivana poi prosegue: “Questo è il momento più bello della mia vita. Mi devo dare tre colpettini sui denti altrimenti la magia svanisce. Luca è super romantico. Io e lui non abbiamo tempo da perdere, abbiamo un desiderio in comune: diventare genitori prima dei 30 anni. E io voglio due figli!”.

