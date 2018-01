Amici 2018 Ed. 17, il riassunto della puntata di sabato 20 gennaio 2018

Amici 2018 Ed. 17: la puntata di ieri , sabato 20 gennaio 2018. La puntata del serale di amici andata in onda ieri sera è stata particolarmente emozionante, in quanto si è stata decretata la sorte dei ragazzi sospesi. Marcello e Sebastian illustrano le novità per la Shake Remix, quindi Maria entra in studio e annuncia che la sigla di oggi sarà cantata dall’autore Roberto Casalino ne “Le mie giornate” coreografata da Garrison e ballata dai professionisti, ognuno con un cubo di Rubik in mano.

Di seguito la conduttrice chiama in studio Ricky Memphis, Daniele Liotti, Sabrina Impacciatore, Ilaria Spada, Irene Ferri e Nicole Grimaudo, protagonisti della fiction “Immaturi – la serie” in onda il venerdì sera su Canale 5, che concludono l’ospitata con un selfie di gruppo insieme a lei e agli allievi. La conduttrice comunica che la gara degli inediti tra Nicole ed Einar è stata vinta dal secondo, che avrà diritto di incidere un altro inedito, poi torna su quanto accaduto di recente e il provvedimento preso nei confronti degli allievi che sono andati durante la settimana a pulire le strade della capitale aiutando i netturbini della società A.M.A., come mostrato in un filmato e la conduttrice aggiunge che il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha mandato un video messaggio ai ragazzi.

L’esame dei ragazzi sospesi dalla scuola di Amici.

Entrano in studio i quattro ragazzi temporaneamente espulsi: Biondo, Filippo, Nicolas e Vittorio che si accomodano sugli sgabelli e la conduttrice spiega che l’esame potrà avere tre verdetti: rientro immediato, sfida, espulsione ed entrano i quattro eventuali sfidanti. Comincia l’esame, il primo a sostenerlo è Biondo che interpreta “Le cose in comune” di Daniele Silvestri e poi risponde ad una domanda proposta da Paola Turci sull’autore del brano “Il pescatore”, Fabrizio De Andrè, che ha preparato; la Turci gli fa eseguire il suo inedito “Dejavu”, quindi Di Francesco gli fa cantare “Il pescatore” e l’inedito “Beverly”; al termine Zerbi chiede ai colleghi di confrontarsi ed esce dallo studio insieme a loro per prendere una decisione, intanto Biondo rispondendo alle domande di Maria, rivela di aver avuto più timore dell’interpretazione de “Il pescatore”, ma è fiducioso.

Rientra in studio la commissione degli insegnanti e Zerbi comunica che Biondo è ufficialmente riammesso. E’ la volta dell’esame per i ballerini, il primo a sostenerlo è Filippo, ma prima va in onda un filmato tratto dalle prove della settimana e dagli incontri con gli insegnanti. Maria spiega che i ballerini devono eseguire quattro coreografie tutte di fila, la prima è un passo a tre di Garrison con Sebastian ed Elena sulle note di “You’re the best thing about me”; Maria sottolinea che il fiato del ballerino potrebbe non essere al massimo cosa su cui la Celentano non concorda, si prosegue quindi con il passo a due della Celentano su “Code name Vivaldi” con Amilcar; la terza coreografia è quella della Peparini con Sebastian e Gianmaria su “Smells like teen spirits”; la Celentano non è contenta, l’ultimo pezzo è di Bill Goodson su “Ability to swing” con Marcello, Giulia, Simone ed Elena.

Termina l’esame, la Peparini dice che Filippo ha eseguito bene i pezzi, poi si confronta con i colleghi, l’allievo è consapevole di aver commesso qualche errore, la Celentano lo corregge, precisando che ne ha commessi “moltissimi”; il verdetto per l’allievo è positivo e anche lui può rientrare ufficialmente nella scuola e Garrison si complimenta annunciandogli che lavorerà con lui. E’ la volta di Nicolas, balla il primo pezzo, poi prima di eseguire quello della Celentano, Maria precisa che si tratta di un pezzo lontano dalle sue caratteristiche cosa che conferma anche l’insegnante, quindi balla la seconda coreografia, poi la terza e la quarta.La commissione si riunisce per emettere il verdetto, Valentina ammette che le coreografie erano difficili ma riconosce l’impegno del ballerino, cosa che confermano anche Claudia e Daniele. La commissione rientra e si dichiara contraria alla riammissione di Nicolas, che è definitivamente espulso.

Una ragazza del pubblico si dispera, Maria fa l’in bocca al lupo a Nicolas e precisa che questo tipo di esame prima o poi lo affronteranno tutti gli allievi. E’ il turno di Vittorio, esegue la coreografia di Garrison e per la Celentano la sua esibizione non è sufficiente, quindi dopo aver indossato i calzini, balla la coreografia della docente, la Peparini è perplessa e Vittorio si esibisce nella sua coreografia, Veronica conferma la propria insoddisfazione; Vittorio balla l’ultimo pezzo, la commissione esce dallo studio per decidere, poi rientra ed è contraria alla sua riammissione, il pubblico grida “Sfida, sfida!”, la Celentano precisa che è l’unico caso in cui tutti gli insegnanti sono stati d’accordo; Bryan interviene ed è contrario alla sua espulsione, Goodson chiede di confrontarsi con i colleghi.

Maria dice di aver visto dei livelli diversi tra le coreografie, la commissione rientra e la Peparini afferma che sono due a due, Maria chiede a Veronica, avendo assistito ai provini ieri insieme a Garrison, se ce ne sia qualcuno che meriti di entrare, l’insegnante dice che ne farebbe entrare uno, la Celentano conferma di non essere d’accordo alla riammissione di Vittorio, Garrison interviene e spiega che dopo l’appello, lui e Goodson volevano mandarlo in sfida, ma anche la Peparini la pensa come la Celentano, Vittorio resterebbe solo per per una-due settimane, l’allievo risponde che farebbe in modo di farle cambiare idea, mentre la Celentano non è dello stesso avviso giudicando il livello del ballerino basso; la Peparini chiede a Vittorio se voglia confrontarsi con gli altri allievi, la Celentano è ancora in disaccordo convinta che lei sabato prossimo farebbe entrare il ballerino visto ieri e invita Maria a prendere una decisione; la conduttrice propone di far entrare adesso il ballerino che piace alla Peparini e far sfidare fra una settimana il secondo con Vittorio.

La commissione esce nuovamente dallo studio, intanto Maria chiama in studio Marco Bocci, tra i protagonisti del tv movie “Mario Francese”, appartenente al ciclo “Liberi sognatori” in onda domani sera su Canale 5. In attesa del verdetto della commissione, comincia la sfida a squadre, la prima prova è la Shake Remix e vede Emma vs. Carmen, la prima esegue al pianoforte “Halo” di Beyoncè, la seconda canta “Quando nasce un amore” di Anna Oxa; la Turci sceglie Emma, la Ferreri concorda, Di Francesco vota per Carmen e così Zerbi. Prova nulla. Maria chiede alla commissione di danza di rientrare e domanda se abbia raggiunto il verdetto, la Celentano resta sulla sua posizione, la Peparini affida a Vittorio la responsabilità della richiesta che ha fatto, Vittorio rientra nella scuola e settimana prossima si sfiderà con Klaus mentre il ballerino Luca è ufficialmente un nuovo allievo. La sfida a squadre continua e la si vedrà lunedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA