La prima puntata de L’Isola dei famosi 2018 andrà in onda lunedì 22 gennaio alle 21,15 su Canale 5 condotta anche per questa edizione, la tredicesima, da Alessia Marcuzzi. Oltre alla lotta per la sopravvivenza ci sarà anche quella contro le paure più nascoste di ogni naufrago. La nuova Isola dei Famosi non sarà solo una sfida per la ricerca del cibo ma anche quella a insidie nascoste “confezionate” per i partecipanti da una scatola misteriosa.

La scatola misteriosa ed altre novità di questa edizione de L’Isola dei Famosi.

“L’Isola dei famosi mostra quello che sei, punto e basta”: ed è tutto pronto per la sua partenza – con queste certezze Alessia Marcuzzi è pronta a dare il via al reality estremo di Canale 5 che comincerà lunedì 22 gennaio in prima serata. La conduttrice del reality estremo di Mediaset avvisa già il pubblico: “Volevamo spiazzare gli spettatori e i concorrenti, in quest’edizione”. Un alone di mistero avvolge quest’edizione dell’isola.

Tra le novità il fatto che i naufraghi verranno ripresi per la prima volta nella nella settimana di avvicinamento all’Isola e Stefano De Martino riprenderà tutto con telecamere nascoste. E poi partenza a sopresa: “Con la prima diretta l’elicottero preleva i nostri eroi – continua la Marcuzzi presentando lo show – totalmente a sopresa, cosicché saranno costretti a cominciare l’avventura così come si trovano nel momento in cui li prendiamo“. Già è confermato che nella seconda puntata arriveranno due concorrenti misteriosi che saranno nella giungla e dovranno sopravvivere rubando ai naufraghi. Ovviamente i concorrenti non sanno nulla e potrebbero pensare ai fantasmi.

Per il momento non è prevista Playa Desnuda, ci sarà la Playa dei peggiori, ossia quella per chi non gode del sostegno del pubblico e che ogni settimana ospiterà un naufrago obbligato ad andarci che però dovrà scegliere uno dei colleghi come compagno d’avventura.

Ci sarà inoltre una scatola misteriosa che verrà data durante la settimana e verrà consegnata in luoghi sempre inaspettati. Il contenuto sarà mirato rispetto alle dinamiche che si formeranno nel programma.

I concorrenti di quest’edizione de l’Isola dei famosi.

Partecipano a questa edizione dell’Isola dei famosi Nadia Rinaldi, Bianca Atzei, Alessia Mancini, Amaurys Perez e Francesca Cipriani, accanto a loro ci sono l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez Francesco Monte, l’attrice Eva Henger (che nel 2016 sostenne la figlia Mercedesz, allora concorrente), la modella e showgirl Cecilia Capriotti, l’illusionista tv Giucas Casella, il protagonista del Grande Fratello 2 Filippo Nardi, il vincitore del Grande Fratello 5 Jonathan Kashanian, il medium Craig Warwick (che sentirebbe le presenze angeliche intorno a sé), Nino Formicola del duo comico Zuzzurro e Gaspare, Marco Ferri (figlio di Riccardo, ex giocatore dell’Inter), la fashion blogger Chiara Nasti, la ex madre natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto e direttamente da Uomini e donne la tronista Rosa Perrotta.

