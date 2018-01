Isola dei Famosi 2018, Bianca Aztei si racconta alla vigilia della partenza. Bianca Atzei piange ancora per Max Biaggi. La cantante sarda, partita per l’Isola dei Famosi 2018, si è aperta con il settimanale ‘Chi‘, al quale ha raccontato come è finita con l’ex pilota. “I primi di dicembre sento Max strano. Il mio sesto senso mi dice che c’è qualcosa che non va. Io ero a Milano, lui a Montecarlo. Nella notte corro nel Principato per guardarlo in faccia. Falso allarme. Tutto rientrato. Almeno per un paio d’ore. L’indomani lui mi dice che preferisce stare da solo. Io in lacrime me ne vado. Torno a Milano, da sola”, ha rivelato la Atzei.

Bianca Aztei racconta la fine del rapporto con Max Biaggi prima della partenza per l’Isola dei Famosi 2018!

“Ancora oggi non ho ben chiaro che cosa sia successo, piango ancora per Max Biaggi. Succede quando penso a quello che ci legava. Un posto, una parola, una foto: basta poco“, ha poi aggiunto. Rispetto a qualche settimana fa, sembra che Bianca abbia comunque iniziato a elaborare la fine della sua relazione. “Non bisogna aver paura di riconoscere l’amore quando lo incontriamo. Max mi ha amata, mi ha donato tantissimo e io lo ringrazio per quei momenti vissuti alla grande“, ha detto. Sull’Isola dei Famosi 2018 ha spiegato: “Voglio godermi quest’avventura. Quando me l’hanno proposta ho detto subito no. Poi, col tempo, ho pensato che potesse veramente essere l’unico posto dove recuperare una parte di Veronica, dove nascondere per un po’ Bianca”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA