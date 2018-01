Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, tutte le ultime news sulle coppia. Cecilia Rodriguez dopo il successo ottenuto al ‘Grande Fratello Vip 2017‘ sogna in grande. La sorella di Belen ha in progetto di diventare imprenditrice, disegnando una sua linea di abbigliamento. Al settimanale ‘Vip’ Chechu, che in passato ha prestato la sua immagine al brand di beachwear della sorella maggiore ‘Me Fui‘, ha spiegato: “Vorrei diventare una imprenditrice e creare una linea di abbigliamento tutta mia: mi piace moltissimo il campo della moda“.

Cecilia Rodriguez parla dei progetti di convivenza con Ignazio.

Nell’intervista l’argentina ha anche confermato di aver deciso di andare a convivere con il nuovo fidanzato Ignazio Moser. “Io prima vivevo con Jeremias, quando lui è arrivato dall’Argentina, poi sono uscita dalla Casa e io e Ignazio siamo sempre insieme… Quindi, sì, è giusto che conviviamo”, ha detto.

Le ultime dichiarazioni di Costanzo su Cecilia e Belen Rodriguez.

Intanto a parlare di lei dalle pagine di un altro settimanale, ‘Nuovo’, è stato Maurizio Costanzo, uno che la famiglia Rodriguez ormai la conosce molto bene.”Belen e Cecilia sono due donne che hanno capito come far parlare di loro e alle quali piace mettersi in mostra, altrimenti non avrebbero scelto la carriera in tv. Sui talenti artistici di Cecilia non mi posso esprimere, non ho avuto modo di conoscerla così a fondo: c’è da dire che è riuscita a togliere per un po’ la scena a sua sorella”, ha dichiarato il giornalista e conduttore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA