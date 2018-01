Cristina e Benedetta Parodi tornano puntuali su Rai 1 alle ore 14.00 oggi, 21 gennaio 2018, con una nuova puntata di Domenica In. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali e gli ospiti della puntata odierna. Spazio alla grande musica con “Aspettando Sanremo”, la pagina dedicata al Festival più ambito d’Italia, che vedrà alternarsi sul palco della Rete Ammiraglia, accanto a Cristina, i Big della canzone italiana, per riascoltare i successi e i ricordi che hanno reso indimenticabile la loro esperienza nel mitico Teatro Ariston. Questa settimana, tra gli ospiti, Alessandro Canino con “Brutta”, gli Homo Sapiens, vincitori nel ‘77 con “Bella da morire” e Peppino di Capri, vincitore di ben due edizioni della storica kermesse, che canterà “Un grande amore e niente più”. Dai successi di ieri a quelli di domani, con le Nuove Proposte in gara, Mirkoeilcane e Leonardo Monteiro. A commentare i Festival di oggi e di ieri anche il maestro Pinuccio Pirazzoli, Fabio Canino, Paola Maugeri, Angela Rafanelli e il giornalista Paolo Giordano, mentre Claudio Lippi svelerà aneddoti e “leggende” delle passate edizioni.

Domenica In di oggi 21 gennaio 2018.

Ospite speciale di questa puntata Edi Aringhieri, mamma di Andrea Bocelli. Una donna dolce, dotata di incredibile coraggio, che ha cresciuto con determinazione suo figlio regalandogli quella magnifica sicurezza che ha permesso al mondo di conoscerlo per il grande artista che è. In studio anche il conduttore Enrico Papi, volto storico di tantissimi programmi d’intrattenimento, che si racconterà senza filtri alle telecamere di Domenica In. Benedetta Parodi regalerà nuovi consigli culinari e preparerà in diretta sfiziose merende salate, per poi trasferirsi “A casa di…” un vero e proprio sex symbol del cinema italiano: Lory Del Santo. Nella rubrica “Da Campione a Campione” Adriano Panatta intervisterà l’allenatore ed ex calciatore Dino Zoff, campione del mondo 1982. Nel corso della puntata non mancheranno le incursioni irriverenti e surreali del giovane talento comico Leonardo Fiaschi.

