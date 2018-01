Domenica Live torna oggi, domenica 21 gennaio 2018, con una nuova puntata con tanti ospiti. Domenica Live torna oggi, 21 gennaio 2018, dopo la puntata d’esordio dell’anno nuovo di domenica scorsa. Anche oggi la seguitissima trasmissione condotta da Barbara D’Urso si comporrà di due momenti, uno dedicato all’attualità ed alla politica, ed uno dedicato al gossip ed alle notizie dal mondo dello spettacolo. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di domenica Live di oggi, 21 gennaio 2018.

Domenica Live, gli ospiti di oggi, 21 gennaio 2018.

Domenica scorsa Barbara D’Urso ha ospitato nel salotto di Domenica Live Silvio Berlusconi, e ha anticipato che ogni domenica ospiterà un esponente del mondo della politica in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo 2018. A Domenica Live oggi ci sarà Alessandro di Battista per il Movimento 5 stelle. Per quanto riguarda, invece, le notizie dal mondo dello spettacolo, per il momento non ci sono anticipazioni ufficiali, ma Barbara D’Urso ha promesso tante interviste scoppiettanti. Argomento del giorno dovrebbe essere l’Isola dei famosi che partirà domani sera, e probabilmente verrà dato spazio al matrimonio di Carlo Cracco. Barbara D’Urso anche oggi andrà in onda con un abito vintage: si tratta di un abito scuro a tubino che la conduttrice, sulla sua pagina Instagram, ha dichiarato di aver indossato una decina di anni fa.

Domenica Live, l’abito di Barbara D’Urso oggi, 21 gennaio 2018.

