Guida tv completa di stasera domenica 21 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione Che tempo che fa, la trasmissione di intrattenimento di Fabio Fazio. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Essere cattivo.

Su Rai 3 andrà in onda la trasmissione Amore criminale – storie di femminicidio, che quest’anno sarà condotto da Veronica Pivetti, con otto nuove puntate. Dopo Camila Raznovich, Luisa Ranieri, Barbara De Rossi e Asia Argento, è Veronica Pivetti a raccogliere l’impegno di testimonial femminile nella lotta contro la violenza sulle donne che la trasmissione conduce sin dalla prima edizione. Nella puntata di stasera si parlerà di violenza psicologica e di dipendenza affettiva attraverso la storia di Valeria. La seconda storia trattata oggi riguarda un caso di tentato omicidio.

Guida tv di stasera, domenica 21 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, domenica 21 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film con Nicolas Cage The family man. Jack Campbell decide di partire per New York promettendo alla fidanzata Kate che si sarebbero ritrovati entro un anno. Il vortice del successo e del danaro, però, hanno fatto dimenticare a Jack le promesse. Dopo 13 anni, Jack è un miliardario che crede di avere tutto ciò che desidera, ma accade qualcosa di inaspettato: il giorno di Natale si trova nel New Jersey sposato con Kate e con due bambini.

Su Canale 5 vedremo il film Delitto di mafia – Mario Francese, un film che racconta delleindagini giornalistiche di Mario Francese e la ricerca della verità di suo figlio Giuseppe. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Hunger Games – Il canto della rivolta. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA