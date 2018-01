Alessia Marcuzzi ospite da Silvia Toffanin ha rivelato i nuovi amori tra i concorrenti. Ieri, sabato 20 gennaio 2018, è stata trasmessa l’intervista fatta da Silvia Toffanin ad Alessia Marcuzzi, conduttrice della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Durante l’intervista ha rivelato le sue sensazioni su questa nuova avventura che sta per iniziare e alcuni scoop riguardanti il cast dei naufraghi. Secondo quanto svelato dalla Marcuzzi, sta nascendo un’intesa tra due concorrenti. A quali concorrenti fa riferimento la Marcuzzi?

Nuovi flirt all’Isola dei Famosi.

E’ stata la stessa Alessia Marcuzzi a Verissimo a rivelare le prime indiscrezioni gossip sui naufraghi del reality. Tali indiscrezioni riguardano la complicità nata tra la cantante Bianca Atzei e l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte. Entrambi usciti dalla rottura delle rispettive relazioni, lei con il motociclista Max Biaggi e lui con la showgirl argentina Cecilia Rodriguez. Da sottolineare che entrambi hanno più volte ribadito di non cercare l’amore in Honduras. Ma come si dice, al cuor non si comanda. La Marcuzzi ha poi svelato un altro flirt sull’Isola: tra il modello Marco Ferri e Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin. Ha annunciato Alessia Marcuzzi: “Ci sono stati sguardi particolari tra Marco e Paola“. Sarà tutto vero, per scoprirlo non ci resta che seguire il reality, Isola dei Famosi, che andrà in onda in diretta da domani, lunedi 22 gennaio 2018, su canale 5 alle 21. 15 circa. Inoltre, La Marcuzzi avrebbe già individuato l’erede dell’attore Raz Degan. Si tratta di Filippo Nardi. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA