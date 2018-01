Isola dei Famosi 2018, le rivelazioni della conduttrice Alessia Marcuzzi alla vigilia della partenza. Alessia Marcuzzi ha rivelato di aver voluto Stefano De Martino come inviato dell’Isola dei Famosi 2018 perché è ‘bello e sexy’. La conduttrice del reality in partenza il prossimo 22 gennaio 2018 lo ha raccontato in un’intervista rilasciata al magazine ‘Chi’. “Ho voluto subito Stefano De Martino perché è amato dalle donne, è bello, è sexy. E’ un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti. L’ho anche sfidato sui social a fare alcuni esercizi fisici come ‘il ponte’ e ‘il ragno'”, ha spiegato la Marcuzzi.

La Marcuzzi rivela le chicche sullo spot con De Martino andato in onda in questi giorni.

Parlando del promo andato in onda in questi giorni, nel quale Alessia balla insieme a Stefano, ha spiegato: “Nello spot dell’Isola sono andata sul suo campo, quello del ballo, sulle orme di ‘La La Land’. Mi è piaciuto, si è messo al servizio del programma”.

Le prime dichiarazioni di Stefano De Martino prima della partenza per l’Isola dei Famosi 2018.

Sempre al magazine diretto da Signorini, è stato anche De Martino a dire la sua: “La verità, lo dico per la prima volta, è che tre anni fa fui chiamato come concorrente. Ero diventato padre da poco di Santiago (il figlio avuto da Belen Rodriguez, ndr) e questo mi portò a rifiutare. Mi presentai lo stesso al colloquio e si parlò del ruolo di inviato, ma non sarei stato pronto, mentre oggi, grazie anche alla conduzione del daytime di Amici, mi sento più sicuro”. Della Marcuzzi ha poi detto: “Alessia mi ha travolto con il suo entusiasmo, con la sua capacità di buttarsi in un progetto come se fosse la prima volta anche per lei”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA