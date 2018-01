Luca Onestini e Raffaello Tonon Saranno i due concorrenti misteriosi? Lunedì 22 gennaio 2018, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata in diretta condotta da Alessia Marcuzzi. Nel ruolo di inviato in Honduras, Stefano De Martino, nello studio di Milano i due opinionisti, Mara Venier e Daniele Bossari affiancheranno la Marcuzzi. Nella prima puntata ci sarà la presentazione dei naufraghi. Ma dalla seconda puntata potrebbe esserci una sorpresa: arrivo di due concorrenti misteriosi in Honduras e secondo i rumors delle ultime ore sarebbero proprio Luca Onestini e Raffaello Tonon. Vediamo insieme l’indizio.

I due concorrenti misteriosi, che vivranno nella giungla, dovranno sopravvivere rubando il cibo agli altri naufrgahi. Ovviamente gli altri concorenti non né sanno nulla e potrebbero pensare che si tratti di fantasmi. Ma chi sarrano questi concorrenti misteriosi? Alcuni indizi circolati sul web fanno credere che si tratti proprio di Luca Onestini e Raffaello Tonon. Da una storia di Instagram pubblicata da Gabriele Parpiglia, giornalista e autore dell’Isola, che durante le registrazioni, mostra Luca Onestini mentre si avvicina alla scritta dell’Isola e Parpiglia commenta: “Che succede?”. Sarà proprio la coppia degli “Oneston” i concorrenti misteriosi dell’Isola dei Famosi? Poi, Parpiglia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia di Luca Onestini e Raffaele Tonon, che riporta la seguente didascalia: “Surprise. Work in progress”. La coppia televisiva, Luca Onestini e Raffaello Tonon, nata nella casa del Grande Fratello VIP potrebbe regalare anche a questa edizione dell’Isola, una grossa fetta di pubblico, come è accaduto per la casa più spiata d’Italia.

