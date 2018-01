Isola dei Famosi 2018 Ed. 13. Anticipazioni gossip e news. Il reality più “famoso” di Canale 5 – in onda da lunedì 22 gennaio – si tinge di giallo! Sembra infatti che Paola Di Benedetto, succinta interprete di ‘Ciao Darwin’, sebbene fosse pronta a raggiungere l’isola, non abbia potuto raggiungere i suoi compagni in Honduras. La bella Paola è stata fermata dalla polizia di frontiera all’aeroporto di Città del Messico, dove il suo viaggio è stato interrotto. Ad impedirle di proseguire il volo fino a destinazione sembra sia stata la mancanza del passaporto, che tuttavia la showgirl aveva con sé al momento della partenza.

Isola dei Famosi 2018 Ed. 13. Anticipazioni gossip e news. Il passaporto smarrito di Paola Di Benedetto.

Dunque passaporto smarrito? Forse. Ma non c’è modo di stabilire dove sia accaduto l’episodio. La Di Benedetto era, infatti, in possesso del documento al momento dell’imbarco, e non ha preso altre strade dopo l’atterraggio a Città del Messico. Che qualche concorrente glie l’abbia sottratto per sbarazzarsi della pericolosa rivale? Comunque per rimediare allo spiacevole inconveniente la produzione del programma televisivo condotto dalla Marcuzzi sta cercando una soluzione che consenta a Paola di prendere parte al debutto del 22 gennaio. Ma – se non viene fuori il documento – come farà?

