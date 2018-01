Linea Verde, le anticipazioni di domenica 21 gennaio 2018. Grandi eccellenze, paesaggi che hanno reso celebre il made in Italy nel mondo, storia e un legame secolare con l’acqua termale che sgorga abbondante dal sottosuolo. Linea verde nel cuore dell’Italia centrale, al confine di tre regioni: Toscana, Umbria e Lazio. Con Daniela Ferolla, in elicottero, si scoprirà dall’alto come gli elementi della natura e la mano dell’uomo hanno disegnato il paesaggio. Si visiterà un’azienda agricola che ha deciso di produrre solo in biologico e ci si immergerà nelle acque termali di San Casciano, per conoscere le proprietà benefiche di questa grande ricchezza del sottosuolo.

Linea Verde, oggi domenica 21 gennaio 2018 tappa nella splendida San Casciano dei Bagni!

Il viaggio di Patrizio Roversi porterà i telespettatori in una grande azienda multifunzionale che, grazie al turismo, ha trovato il suo equilibrio. Poi, in una cantina dove si affina il Chianti, in questa estrema propaggine della provincia di Siena. Prima del tavolo finale, con una carrellata sui prodotti del territorio, Patrizio visiterà un centro di recupero per animali selvatici, abitanti schivi e discreti dei boschi. L’appuntamento con Linea Verde è per domenica 21 gennaio alle 12.20 su Rai1.

