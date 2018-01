Silvio Berlusconi sarà l’ospite della nuova puntata di Non è l’arena in onda domenica 21 gennaio dalle 20.35 su La7. Massimo Giletti, intervisterà Silvio Berlusconi, dove parlerà dei punti salienti del suo programma elettorale. Berlusconi, dopo aver firmato l’alleanza con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sta illustrando il programma del centrodestra nelle varie trasmissioni televisive italiane. Durante l’intervista, Massimo Giletti, chiederà all’ex premier Berlusconi di illustrare come il centrodestra intende applicare la riforma fiscale. Berlusconi, inoltre, in studio, si confronterà con il fondatore dell’Italia dei Valori ed ex PM Antonio di Pietro, Gennaro Migliore ex SEL poi passato nel Partito Democratico e Massimiliano Fedriga della Lega su i temi del programma come la sicurezza, il sistema pensionistico e il lavoro.

Non è l’arena: tutti temi della serata.

Dopo l’intervento di Silvio Berlusconi, si affronterà un altro tema molto importante come quello della riapertura delle case chiuse. In studio, inoltre, ci sarà la escort transessuale più famosa d’Italia, Efe Bal che, da molti anni, sta tentando di far riconoscere la propria attività dall’Agenzia delle entrate. Poi altro tema che verrà affrontato nel corso della puntata è quello di Gene Gnocchi, volto comico del programma di Giovanni Floris, finito nella bufera per una battuta sul famoso maiale che rovistava tra i rifiuti della Capitale ribattezzato “Claretta Petacci”. Sull’accaduto si confronteranno Paolo Ferrero di Potere al Popolo ed Alessandra Mussolini. Poi, tra gli ospiti sarà presente, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, per raccontare le continue critiche che riceve sui social. Dunque, la puntata di stasera affronterà argomenti molto interessanti.

