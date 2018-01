Oroscopo Paolo Fox e le anticipazioni di Mezzogiorno in Famiglia. Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia guidano una nuova sfida tra Comuni nei due appuntamenti del weekend di Rai2, con “Mezzogiorno in famiglia”. Sabato 20 e domenica 21 gennaio alle 11.00, la gara per la conquista del “Gonfalone d’oro” sarà tra Chiaravalle Centrale (Cz) e Pergine Valsugana (Tn). A fare il tifo per loro ci saranno, rispettivamente, Maurizio Aiello e Barbara Chiappini, mentre dalle piazze principali dei due Comuni Elena Ballerini e Claudia Andreatti ne racconteranno tradizioni e bellezze. Il Maestro Gianni Mazza e le DJ Jas e Jay arricchiranno le sfide con i loro spazi musicali, mentre Paolo Fox tornerà oggi domenica 21 gennaio 2018 con la classifica dell’oroscopo.

Oroscopo di Paolo Fox, la classifica dal 21 al 28 gennaio 2018.

Paolo Fox oggi, domenica 21 gennaio 2018, ha rivelato la classifica dei segni per la settimana dal 21 al 28 gennaio 2018. Al dodicesimo posto troviamo la Vergine, all’undicesimo posto c’è il Leone. Seguono lo Scorpione, il Sagittario. All’ottavo posto ci sono i Pesci, al settimo l’Ariete. Al sesto posto troviamo il Cancro, al quinto i Gemelli e al quarto posto c’è la Bilancia. Scopriamo chi si posiziona ai primi tre posti. Al terzo posto troviamo il Capricorno. Al secondo il Toro. Al primo posto c’è l’Acquario.

Paolo Fox, il riepilogo della classifica della settimana dal 14 al 21 gennaio 2018.

Vi facciamo un riepilogo della classifica di Paolo Fox della settimana dal 14 al 21 gennaio 2018, in attesa di scoprire con voi in diretta la nuova classifica. Al dodicesimo posto della classifica troviamo la Bilancia. All’undicesimo troviamo il Sagittario. Decimo posto per i Gemelli, nono per il Cancro. Ottavo posto per l’Ariete, mentre l’Acquario si posiziona al settimo posto in classifica. Sesto posto per il Leone, quinto per la Vergine. Lo Scorpione si posiziona al quarto posto. Sulla top ten, al terzo posto troviamo il Toro, al secondo i Pesci ed al primo posto in classifica si posiziona il Capricorno. L’appuntamento con l’oroscopo e la classifica di Paolo Fox è per oggi domenica 21 gennaio 2018 a Mezzogiorno in Famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA