Romina Power rompe il silenzio dopo tutte le news e il gossip sulla rottura fra Albano Carrisi e Loredana Lecciso, dando la sua versione dei fatti. Secondo gli ultimi rumors, dopo diciotto anni d’amore la coppia starebbe per separarsi. All’origine della crisi, la gelosia della showgirl pugliese nei confronti dell’ex di suo marito, e il rapporto professionale – e forse non solo – sempre più stretto fra Al Bano e Romina, tornati a cantare insieme dopo tanti anni di separazione.

La Lecciso ha lasciato Cellino San Marco.

Stanca di essere messa da parte per Romina, la Lecciso avrebbe deciso di allontanarsi da Albano, trasferendosi a Pavia, presso suo fratello. La coppia avrebbe trascorso così separata prima il Natale, poi il Capodanno, visto che l’artista di Cellino San Marco era impegnato sul palco proprio insieme alla sua partner artistica ed ex partner nella vita.

Romina: “Tutti parlano e nessuno sa: è tutto un bla bla bla…”

E mentre quella che ormai sembra a tutti gli effetti la sua rivale sarebbe sempre più in collera, Romina Power rompe il silenzio e racconta la sua. L’artista americana ha scritto un messaggio su Instagram che sembra dirla lunga sul suo punto di vista: “Tutti parlano e nessuno sa. È tutto un bla bla bla bla, più bla bla bla” il tutto corredato con faccine che ridono. Beh, a dire il vero più che un dirla lunga è piuttosto un dire e non dire. Come bisogna interpretarlo? Secondo molti sarebbe la conferma che la storia fra la Lecciso e Albano è finita, ma soprattutto la conferma che c’è effettivamente stato un riavvicinamento fortissimo fra Romina e l’ex amore della sua vita. Dal canto suo Carrisi non ha mai nascosto il fortissimo legame con la Power, tanto che durante un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo ha svelato di provare per lei un sentimento molto forte. Solo amicizia oppure amore?

