Se trascorrerai San Valentino a Milano sei nella città giusta perché sa essere veramente romantica. Gli eventi e le feste in giro per la città sono davvero tanti e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dai musical ai concerti, dalle cene fino agli eventi più piccanti. Ecco alcuni degli eventi più importanti e belli per trascorrere San Valentino 2018 a Milano.

San Valentino 2018 a Milano: cenare al ristorante

Milano non è certo la capitale gastronomica d’Italia ma offre una tale quantità di ristoranti che per provarli tutti non basterebbe una vita intera. Ecco quali sono i ristoranti dove potrebbe valere la pena portare la tua dolce metà per festeggiare San Valentino.

Oasi Giapponese: quello che conta veramente in questo locale è il cibo! Un ristorante che così giapponese solo in Giappone. Non è un caso che sia fra i ristoranti giapponesi più buoni di Milano. I piatti sono tutti ottimi e vanno dal quasi raro okonomiyaki, al tamago nigiri, fino al buonissimo chazuke.

Delicatessen: per chi è amante dei sapori della montagna questo è il posto perfetto! Pappardelle al mirtillo, taglietelle con cioccolato e cervo e dolci da leccarsi i baffi. Il posto poi è molto bello e romantico… perfetto per un San Valentino coi fiocchi.

Tokuyoshi: il nome potrebbe ingannare… in realtà non è un ristorante giapponese! Meglio, è un ristorante italiano che utilizza le tecniche di cottura giapponesi. Tanto buono da essersi guadagnato dopo solo un anno dall’apertura una stella Michelin.

Trascorrere la serata di San Valentino a Milano a teatro: alcuni spettacoli.

Per gli appassionati di Teatro e Musical Milano è la città con più scelta. Qui sono in programma tantissimi spettacoli sia per gli amanti del repertorio classico lirico, sia per chi vuole fare due risate ma anche per chi vuole passarlo cantando le canzoni più famose dei musical in programma.

Teatro Nuovo: Hairspray è ambientato a Baltimora nei primi anni ‘60, nel bel mezzo del conflitto tra conservatori e progressisti. Musica e coreografie accompagno lo spirito di ribellione di tutto il musical.

Teatro Manzoni: Due è la commedia con Raoul Bova e Chiara Francini. Insieme portano sul palco del Manzoni la vita di coppia, due fidanzati fra passato e futuro.

Teatro Nazionale: Mary Poppins è la storia della tata più famosa di sempre. Il musical è tratto dal film Disney e le coreografie sulle indimenticabili “Supercalifragilistichespiralidoso”, “Cam caminì” e “Un poco di zucchero” faranno ballare e cantare proprio tutti.

Teatro Ciak: Romeo e Giulietta è la storia più romantica di tutti i tempi e festeggiare San Valentino vedendo questo spettacolo sarà solo la conferma della vostra storia d’amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA