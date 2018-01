La nota app di messaggistica, Whatsapp lancia la versione aziendale Whatsapp business. La versione business faciliterà la comunicazione tra un’azienda e i propri clienti. L’app, in Italia è disponibile per gli utenti Android e a breve sarà lanciata anche per gli iPhone. Vediamo inieme di cosa si tratta e come funziona.

Whatsapp business: cos’è e come funziona.

WhatsApp Business, è uno strumento che permette alle aziende di comunicare velocemente con i propri clienti. L’app è gratuita, così come lo è la versione normale di Whatsapp. Si può scaricare da Google Play Store oppure in versione web per l’invio e ricezione di messaggi attraverso il computer. L’applicazione utilizza lo stesso aspetto grafico ma permette alle aziende di mostrare ai propri clienti oppure ai possibili futuri clienti tutte le informazioni utili che riguardano la propria attività, come ad esempio, indirizzo e-mail e sito web. Una delle novità più importanti riguarda la possibilità di creare risposte rapide con messaggi di benvenuto, di assenza per avvisare quando non si è disponibili per chattare e soprattutto la creazione di messaggi brevi automatici da inviare all’utente che richiede dettagli specifici come ad esempio orario di esercizio o la disponibilità di prodotti.

Le funzioni di Whatsapp business.

Per i titolari d’azienda o per coloro che gestiscono profilo business dell’impresa, l’app consente di controllare dati statistici come il numero di messaggi letti. Ciò permette di individuare ed effettuare strategie più efficaci. L’account aziendale sarà riconoscibile agli utenti da un tratto distintivo, come già sta avvenendo con la spunta blu accanto ai nomi su Facebook e, come mostra la nota pubblicata sul blog aziendale: “gli attuali utenti WhatsApp potranno continuare ad usare la loro applicazione senza bisogno di scaricarne una nuova e continueranno ad avere pieno controllo dei messaggi che ricevono, inclusa la possibilità di bloccare qualsiasi numero (compresi i numeri delle attività), e di segnalare messaggi di spam”.

