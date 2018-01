Loredana Lecciso e Al Bano non si sono lasciati definitivamente ma stanno solo attraversando un periodo di crisi a causa della gelosia della donna. Loredana Lecciso ha seguito delle voci diffuse dai gossip, che l’hanno coinvolta, ha deciso di allontanarsi da Al Bano. Loredana Lecciso, si sarebbe trasferita a casa del fratello, a Pavia dove avrebbe dovuto solamente trascorrere le festività natalizie, invece la sua permanenza sarebbe stata prolungata. Ma è escluso dunque che Loredana possa ritornare a casa da Al Bano. Dunque la rottura definitiva e la decisione di separarsi non è stata ancora confermata. Loredana e Al Bano, sono una coppia che dura da moltissimi anni e dalla loro relazione sono nati due bambini.

Le dichiarazioni di Al Bano.

Al Bano, intervistato da Il Tempo, sulla sua rottura con la Lecciso ha dichiarato: “Non è detto che sia tutto vero. Innanzitutto è sbagliata la formula. Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. Comunque a me non risulta“. Poi aggiunge: “Tra me e Romina è successo sempre tutto per caso. Questa volta è nato tutto per volontà dell’impresario russo Agapov che voleva festeggiare il mio settantesimo compleanno. E da lì è stato un susseguirsi di eventi”. Quando il giornalista gli fa notare che Romina ha detto di amarlo ancora, Al Bano dice: “Sono passati troppi anni e sono cambiate troppe cose. La cosa più bella è che siamo passati da una fase di scontri a una fase di incontri. Romina è la madre dei miei figli e non posso far finta di niente“. E, riguardo alla scomparsa della figlia Ylenia, ha detto: “Come faccio a non pensarci. Ho superato i momenti più brutti cristianamente. Anche a Dio hanno ammazzato un figlio e io, da buon cristiano, ho attraversato questo calvario. Quando mi venivano in mente idee negative mi tuffano nella preghiera”.

