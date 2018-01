Le anticipazioni della soap spagnola Il Segreto: la trama delle puntate del 22, 23, 24, 25 e 26 gennaio 2018. Il Segreto torna oggi, lunedì 22 gennaio 2018, per un’altra settimana da trascorrere insieme. Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che vedremo moltissimi colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà. Matias e Marcela trovano una casa in affitto grazie a Paco, ma la loro vita coniugale non inizia nel migliore dei modi. Marcela incontra Beatriz, e le due hanno un confronto piuttosto acceso. Matias, quindi, va dalla sua ex fidanzata per scusarsi del comportamento della moglie ma durante quest’incontro i due ragazzi ammettono di essere ancora molto innamorati.

Le anticipazioni de Il Segreto: Camila ed Hernando ancora innamorati lottano per il loro matrimonio.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Camila vuole provare a rimettere insieme i cocci del suo matrimonio, ma ad una sola condizione: Lucia deve andarsene da Puente Viejo. Hernando è al settimo cielo: di Lucia non gli interessa, vuole solo che Camila lo perdoni e che torni a casa. I due coniugi mettono, così, a punto un piano per far andare via la cubana: devono far credere a tutti che Camila non ne vuole più sapere di Hernando e che è partita per non tornare più. Gli unici ad essere al corrente di questo piano sono Nicolas, Emilia e Alfonso. Hernando fa credere a Lucia che Camila è partita, e le dice che deve andarsene di casa. La cubana, però, non può lasciare l’abitazione: finge di avere la febbre. Approfittando dell’assenza di Camila, Lucia prova a sedurre di nuovo Hernando, ma viene decisamente rifiutata. Lucia si sente umiliata e pensa di andarsene, ma ad un certo punto scopre il piano architettato dai due coniugi: intercetta una telefonata di Camila ad Hernando e scopre tutto…

Eusebio, intanto, prova a convincere Cristobal di lasciare Ponte Viejo, ma l’ex intendente, incitato da Donna Francisca, si rifiuta. Eusabio e Cristobal discutono animatamente in piazza ed Eusabio, poco dopo, muore a causa di un infarto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA