E’ iniziata l’Isola dei Famosi 2018, al via la tredicesima edizione del reality lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5. Il cast di questa nuova edizione è ricchissimo ed i concorrenti sono già partiti per l’Honduras. Tra i concorrenti più attesi, c’è senza dubbio Francesco Monte che ha dichiarato:”Andrò sull’Isola perchè voglio stare solo da tutto e da tutti, per ricominciare. Quando l’organizzazione mi ha contattato – prosegue Monte – sono scoppiato di felicità. Avevo proprio bisogno di una esperienza simile”.

Le prime sorprese di questa edizione del programma: al via “L’Isola del Mistero”.

E’ solo l’inizio del reality condotto anche quest’anno da Alessia Marcuzzi, che già si preannunciano le prime sorprese a danno dei concorrenti. Innanzitutto i naufraghi, che si trovano già in Honduras, sono convinti la prima puntata sia il giorno dopo rispetto a quel che effettivamente è in programma. Così quando Alessia si collega con i naufraghi per la prima volta lancia ai concorrenti la bomba: le ragazze non immaginano certo di doversi lanciare dall’elicottero da lì a qualche minuto. All’annuncio sembrano tutti entusiasti e la conduttrice chiama le prime 5 concorrenti che dovranno raggiungere la Playa.

Alessia svela un’altra sorpresa ai naufraghi: i posti in elicottero sono limitati e qualcuno dovrà raggiungere la spiaggia con metodi alternativi. Dopo il tuffo di Stefano De Martino, l’inviato in Honduras di quest’anno (che si è lanciato dall’elicottero come tutti) si parte con la presentazione del cast attraverso delle clip. I primi concorrenti presentati sono Giucas Casella, Jonathan Kashanian, Amaurys Perez e Eva Henger: sono proprio loro a non avere possibilità di utilizzare l’elicottero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA