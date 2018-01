Isola dei famosi 2018 Ed. 13: gli opinionisti, l'inviato, ed i 18 concorrenti del programma!

Tutto pronto per la 13 edizione de l’Isola dei Famosi 2018, i concorrenti sono già partiti per l’Honduras per la prima puntata in onda lunedì 22 gennaio su Canale 5. Al timone della trasmissione, anche quest’anno Alessia Marcuzzi. In studio, al fianco della presentatrice Alessia Marcuzzi, ci sarà Mara Venier pronta a commentare le avventure dei naufraghi. Anche Daniele Bossari, fresco vincitore del Grande Fratello Vip 2, vestirà i panni dell’opinionista. Il conduttore milanese è entusiasta della nuova avventura e su Instagram ha postato uno scatto con le compagne di viaggio: “Grazie Alessia, grazie Mara. Sono veramente beato tra le donne!”.

L’inviato di questa edizione è Stefano De Martino . Il ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez sarà il padrone di casa della “Palapa”, il luogo dove i naufraghi si ritroveranno il lunedì sera per la diretta di Canale 5. Qui si svolgeranno le nomination e i naufraghi più nominati andranno al televoto. De Martino, inoltre, avrà il compito di organizzare e vigilare le varie prove (tra cui quella di leader che darà l’immunità) che i concorrenti dovranno affrontare per sopravvivere sulle spiagge di Cayos Cochinos.

I 18 concorrenti de l’Isola dei famosi 2018, edizione 13.

Già annunciati 17 dei 18 protagonisti dello show. Tra gli uomini vedremo Amaurys Peréz, ex giocatore di pallanuoto e allenatore; Giucas Casella, mentalista, che torna sull’isola per la seconda volta, dopo la poco fortunata esperienza nel 2008; Marco Ferri, figlio dell’ex giocatore dell’inter Riccardo Ferri e affermato influencer; Nino Formicola del famoso duo comico Zuzzurro e Gaspare; Jonathan Kashanian, conduttore televisivo ed esperto di stile; Craig Warwick, sensitivo e scrittore che sostiene di parlare con gli angeli; Filippo Nardi, produttore discografico, dj ed ex Iena; e infine Francesco Monte, l’ex tronista recentemente al centro della cronaca rosa per la rottura del suo fidanzamento con Cecilia Rodriguez.

Tra i volti femminili che approderanno a Cayos Cochinos vedremo invece la cantante Bianca Atzei, recentemente tornata single dopo una lunga relazione con Max Biaggi; Alessia Mancini, già ragazza di Non è la Rai ed ex velina di Striscia La Notizia; Nadia Rinaldi, attrice di indimenticabili commedie e protagonista dei salotti televisivi; Paola di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin e recentemente nel cast di Colorado; Cecilia Capriotti, attrice e showgirl; Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne e fotomodella; Chiara Nasti, fashion blogger, influencer e designer; Eva Henger, attrice e showgirl che si mette in gioco dopo l’esperienza di sua figlia Mercedesz due anni fa; a chiudere la rosa di naufraghi troviamo Francesca Cipriani, ex gieffina e concorrente de La pupa e il secchione, oggi nel cast di Colorado.

Al gruppo dei famosi si aggiungerà il vincitore del reality-web “Saranno Isolani” che si sta svolgendo sul sito Mediaset dove il pubblico può votare il favorito tra i dieci aspiranti naufraghi. I tre non famosi con il maggior numero di preferenze si contenderanno un posto sulle spiagge di Cayos Cochinos.

